Van strips tot koggeschip: check onze uittips in de regio voor dit weekend!

MARKT

Kamper Stripspektakel

Meer dan 80 tekenaars, infostands, workshops, kindervoorstellingen, clubs van vezamelaars, muziek en nog veel meer. Dat vind je zaterdag allemaal in het centrum van Kampen, waar het Kamper Stripspektakel plaatsvindt. Je kunt stripboeken kopen, kennismaken met tekenaars en strips laten signeren. De stripbeurs in de Oudestraat is gratis toegankelijk en duurt van 10 tot 17 uur.

VOORSTELLING

De Hanze Herleeft

In het kader van het Hanzejaar worden van 18 tot 20 augustus naast de Walburgiskerk in Zutphen acht voorstellingen gegeven met de naam De Hanze Herleeft. Maak kennis met de schippers die met hun koggeschip uit het noorden komen en ontmoet de chirurgijn, de waarzegster, de troubadour en de edele heren. Ze zullen allemaal in de nodige verwikkelingen verzeild raken. Zie de website voor tijden en tickets.

Volledig scherm Theater De Hanze Herleeft in Zutphen © Theatergroep Gild&Co

BEZICHTIGING

Tuinen op de Veluwe

Tuinliefhebbers kunnen dit weekend weer op de Veluwe terecht om mooie tuinen te bekijken. In dit derde open tuinenweekend van de afdeling Noord-Veluwe van Groei&Bloei kun je onder andere terecht in Wapenveld, Heerde, Epe en Oene. Bekijk de website om te zien op welke dag je in welke tuin terecht kunt. De tuinen zijn gratis te bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur.

Volledig scherm Tijdens het open tuinweekend zijn er verschillende Veluwse tuinen te bezoeken. © Groei & Bloei

ZWEMMEN

De Vrije Slag door Zutphen

Of je nu voor de lol een stukje wil zwemmen of als fanatieke triatleet aan de slag wil: zaterdag kun je terecht op het zwemevenement de Vrije Slag door Zutphen. Er zijn vijf verschillende afstanden, waarvan de kortste (250 en 500 meter) geschikt zijn voor kinderen vanaf zwemdiploma B. Ervaren zwemmers die een uitdaging zoeken kunnen kiezen voor de 1500 of 3000 meter door het water van de Berkel. De daginschrijftafel is open vanaf 11.00 uur, de eerste start is om 12.00 uur.

Volledig scherm Voor de De Vrije Slag door Zutphen kun je zaterdag terecht bij de IJsbaan aan de Leeuweriklaan. © Ruben Meijerink

VOLKSFEEST

Pompdagen Heino

Dit weekend kun je ook genieten van de laatste twee dagen van de Pompdagen, het vijfdaagse volksfeest van Heino en omstreken. Het feest wordt georganiseerd door Stichting Heija Heino. Op zaterdag is er onder andere de traditionele themamarkt Daggie Old Heino, maar daarnaast is er natuurlijk ook weer een kermis en een muziekprogramma. Veel te doen dus voor jong en oud in de Hof van Rakhorst.

Volledig scherm Het is weer feest in Heino: de Pompdagen zijn begonnen. © De Stentor