Vandalen slaan met houten kruis in op grafstenen en 120 jaar oud Jezus-beeld: ‘Hoe ziek moet je zijn’

Een houten kruis van een kindergraf leek de vandalen een ideale sloophamer. Ze trokken het heilige symbool los en liepen over het grindpand naar het pronkstuk van de begraafplaats: de 120 jaar oude Piëta. Het gemeentelijke monument van Maria met in haar armen de overleden Jezus staat precies in het midden van de begraafplaats bij de Sint-Martinuskerk in Voorburg.