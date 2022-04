Vechtpartij na duel RKC-PEC Zwolle, maar ‘daar waren geen Zwolle-fans bij betrokken’

Oorlog Oekraïne LIVE | Zelenski hoopt op Amerikaans wapentuig, Zwitser­land weigert Berlijn doorleve­ring munitie

De Oekraïense president Zelenski hoopt zondag in een gesprek met de Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie op een toezegging over de levering van meer zware wapens nu de Russische invasie zijn derde maand ingaat. Zwitserland heeft volgens de krant SonntagsZeitung de wederuitvoer door Duitsland van in Zwitserland geproduceerde munitie naar Oekraïne geblokkeerd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees het vorige liveblog hier terug.

11:13