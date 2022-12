Veel googelen op Rusland en Testen voor Toegang, maar in Flevoland hebben ze hun eigen wereldproblemen

Dutch GP in Zandvoort sowieso nog tot en met 2025 op de Formule 1-kalender: ‘Geen eenvoudige beslissing’

De organisatie van de Heineken Dutch Grand Prix en Formula One Management zijn het eens geworden over een contractverlenging voor nog eens twee jaar Formule 1 in Nederland. Na 2023 wordt er ook in 2024 en 2025 sowieso nog geracet in Zandvoort. ,,Natuurlijk zijn we heel blij en tevreden, maar dit was geen eenvoudige beslissing.”

7:54