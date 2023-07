Veel overlast door storm Poly • Ouders en kinderen protesteren voor veiligere N35

Jong Oran­je-verdediger Micky van de Ven hard op weg naar Tottenham Hotspur

Micky van de Ven gaat zijn komeetachtige ontwikkeling waarschijnlijk verzilveren met een toptransfer naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen is met VfL Wolfsburg inmiddels in onderhandeling over een overstap van de 22-jarige mandekker uit Wormer.