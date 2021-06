Verbod op voetbal kijken? Deze kroegbaas bedacht een list: ‘Heb zelfs Jack van Gelder gebeld’

Geen Oranje op grote schermen? Dan gaan we voor retro, dachten ze bij Roost langs de Singel in Utrecht. Daar keert het nostalgische radioverslag in volle glorie terug tijdens EK-wedstrijden zoals vanavond als Oranje speelt.

Eigenaar Sidney Rubens heeft speciaal transistorradio’s aangeschaft. Bij andere cafés kijken ze reikhalzend uit naar versoepelingen.

Iedereen met een iPad of telefoon in de hand voetbal kijkend op het gras langs de Catharijnesingel? Sidney Rubens van horecagelegenheid Roost vond dat ‘helemaal niks’ en dacht terug aan zijn eigen jeugd en hoe hij zelf voetbalwedstrijden beleefde. ,,Ik zette vaak het commentaar op de televisie uit en zette dan de radio juist aan, want dat verslag vond ik veel leuker en beter.”

Jack van Gelder

En wie radioverslag zegt, denkt natuurlijk aan Jack van Gelder, de man die zo vaak historische momenten van legendarisch radiocommentaar voorzag. Zoals bij die ene goal tegen Argentinië van Dennis Bergkamp, tijdens het wereldkampioenschap voetbal in 1998. Rubens: ,,Dus heb ik Van Gelder zelf gebeld, nadat ik via via aan zijn nummer kwam. Hij blijkt zelf geen verslag meer te doen, maar Langs de Lijn is er nog gewoon.”

Dat maakte de keuze voor Rubens eenvoudig: hij schafte direct 36 transistorradio’s aan, voor bezoekers van zijn uitspanning aan het water in Park Paardenveld. ,,Het was bij de eerste wedstrijd tegen Oekraïne nog vrij rustig. Maar ik verwacht met het mooie weer van donderdag meer publiek.”

Het Nederlands Elftal kijken in de kroeg: ooit was het de normaalste zaak van de wereld

Blijvertje

In ieder geval deze wedstrijd tegen Oostenrijk maar vermoedelijk ook de volgende wedstrijd (maandag tegen Noord-Macedonië) en de rest van dit EK, is buiten de wedstrijden van Oranje kijken op grote schermen nog niet mogelijk. ,,Dus die radio’s blijven hier het hele EK.”

Binnen kijken in een café is vanaf 26 juni vermoedelijk wel weer mogelijk, vanaf het moment dat de achtste finales van het EK beginnen. Bij hét Oranjecafé van Utrecht kunnen ze niet wachten, zegt Marija Besselse van De Potdeksel. ,,We hebben binnen speciaal een tv-scherm zo opgehangen dat je ook vanaf het terras kunt kijken. Wij zijn er klaar voor.”

WK 1978

Besselse ziet met lede ogen aan dat nu mensen de televisie buiten zetten en daar alsnog in groepen samen kijken, terwijl dat in de horeca niet mag. ,,Wij hebben sinds het wereldkampioenschap voetbal van 1978 ervaring. We lopen tussen de mensen door, halen vervelende lieden er tussenuit en zorgen dat alles goed verloopt.”

Kortom: hoe eerder ze weer mensen kan ontvangen tijdens wedstrijden, hoe liever. ,,Vorige wedstrijd zijn we zelfs eerder dichtgegaan, om mensen op tijd naar huis te krijgen. Een bewuste keuze, mede na bezoek van een handhaver van de gemeente Utrecht die hen wees op de regels.

Quote We lopen tussen de mensen door, halen vervelende lieden er tussenuit en zorgen dat alles goed verloopt Marije Besselse

Een gemeentewoordvoerder bevestigt dat controles zijn uitgevoerd rond de wedstrijd en dat waarschuwingen zijn uitgedeeld aan horeca-eigenaren. Maar boetes bleven nog uit. Vicevoorzitter Erik Derksen van de Utrechtse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland benadrukt dat de horeca snakt naar meer versoepelingen.

,,Los van het feit dat die mondkapjes met deze temperaturen voor horecapersoneel een crime zijn, hopen tientallen cafés op verdere terugkeer naar hoe het was. Met honderd mensen in de zaak en tot 00.00 uur open.” Zelf heeft hij voor het eerst in 33 jaar van armoe Oranje alleen en thuis gekeken.

Groepen

,,Voetbal kijken met een groep kan in de horeca veiliger dan thuis. Nu hebben in Utrecht tijdens de vorige wedstrijd volop grote groepen samen gekeken. Dan sla je dus de plank mis met een maatregel. Juist de horeca heeft dat bezoek harder nodig dan ooit.”

