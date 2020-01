Verboden en in opspraak geraakt drankje Ayahuasca wordt nog gewoon verkocht in Oost-Nederland

Ayahuasca (uitgesproken als: aja-oe-as-ka). Je wordt er vaak kotsmisselijk van, om vervolgens enorme visioenen te krijgen. Zo is de belofte. Het gebruik van Ayahuasca is daarom enorm gestegen in Nederland, stelde verslavingskenniscentrum Jellinek. Het is ook geliefd in Oost-Nederland. Er waren circa twintig ondernemingen in Nederland, die het permanent aanboden, waarvan vier in Oost-Nederland.