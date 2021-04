Verdachte woningoverval verkracht in politiecel, moest bewaker bevredigen, meldt OM

Een arrestantenbewaarder (29) moet voor de rechter verschijnen omdat hij een vrouwelijke verdachte (22) in haar politiecel zou hebben verkracht. Het incident zou vorig jaar augustus hebben plaatsgevonden op een politiebureau in Rotterdam.

De bewaker uit Leerdam werd in januari aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van de vrouw, die vastzat op verdenking van betrokkenheid bij een gewapende woningoverval aan de Langenhorst in Rotterdam-Zuidwijk. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou ze enkele dagen na haar aanhouding door de bewaker zijn gedwongen seksuele handelingen bij hem te verrichten.

De politiemedewerker ontkent de aantijgingen, meldt zijn advocaat Milo Prins. ,,Er is sprake van onwaarheden aan de zijde van de aangeefster. Dat mijn cliënt door zijn werkgever buiten functie is gesteld, is nogal voorbarig. Maar de politie is in toenemende mate bang voor een negatieve publieke opinie.’’

Aangifte

Volgens de aanklacht raakte de Leerdammer opgewonden van de vrouw en betastte hij haar billen en borsten. Ook zou hij haar uitgekleed hebben en moest ze hem oraal bevredigen. De Leerdammer wordt daarnaast verweten seksueel te zijn binnengedrongen bij de vrouw.

Nadat de vrouw aangifte had gedaan tegen de arrestantenbewaarder, stelde de politie een onderzoek in en werd de politiemedewerker buiten functie gesteld door zijn werkgever. De voorlopige hechtenis van de man is inmiddels opgeheven. Hij mag de rechtszaak in vrijheid afwachten. Dinsdag staat een voorbereidende rechtszitting gepland.

De vrouw is afgelopen februari schuldig bevonden aan de woningoverval die ze met haar vriend pleegde. De rechtbank veroordeelde haar tot een gevangenisstraf van 22 maanden. Het OM had drie jaar geëist. Op verzoek van haar advocaat verlaagde de rechtbank de straf, omdat ze naar eigen zeggen tijdens het voorarrest slachtoffer was geworden van een zedenmisdrijf.

