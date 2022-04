Vermeend brein achter brandaanslag op vrachtwagen waarin trucker Jos lag te slapen hoort 14 jaar cel eisen

Volgens officier van justitie Postma moet de ronselaar R. 12 jaar de cel in. R. regelde twee mannen die het misdrijf uitvoerden. Het motief: uitschakelen van een concurrent in kledingtransporten vanuit het Italiaanse Prato.



De rechtbank in Arnhem behandelt dinsdag en woensdag de poging tot moord op vrachtwagenchauffeur Jos Lambregts uit Vriezenveen. Dinsdag staan de vermeende opdrachtgever Abdul Wahid ‘Sharif’ D. (53) uit Den Haag en ronselaar Dilano R. (45) uit Dordrecht terecht. Woensdag is het de beurt aan de uitvoerders B. (51) uit Delft en T. (46) uit Den Haag.



Zij staken in de nacht van 19 op 20 augustus 2020 jaar in Doesburg een vrachtwagen van MM Transport met benzine in brand. Lambregts lag in dit voertuig te slapen. Hij raakte zwaargewond en is nog altijd niet hersteld. Hij kan maximaal 5 minuten op zijn benen staan en heeft nog altijd veel pijn.