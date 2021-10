Vermist meisje (17) na dagenlange zoektocht aangetroffen in woning in Arnhem

Het 17-jarige meisje dat dagenlang vermist werd is in een woning in Arnhem aangetroffen. Dat laat de politie weten. In de woning wordt nu onderzoek gedaan. Onduidelijk is nog of het meisje in goede gezondheid is aangetroffen. ,,Daarover kunnen we nu nog niets zeggen”, laat een woordvoerder weten.