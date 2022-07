Vermiste zwemmer (64) zou zijn eerste Vierdaagse lopen: ‘Het is een hele lieve man’

Dinsdagmiddag ging een van de campinggasten, een 64-jarige inwoner van Sluis, nog even zwemmen in de Bisonbaai even verderop in de Ooijpolder. Hij is het water in gegaan - dat hebben mensen gezien - maar hij is er zeer waarschijnlijk niet meer uitgekomen. De man was met meer mensen naar de Bisonbaai gegaan, maar de anderen zijn op een gegeven moment een stukje gaan wandelen. Een buurman op de camping sloeg alarm toen hij aan het begin van de avond nog niet terug was.