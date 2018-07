Verslaafd aan sexparties, 'want wat maakt het nog uit?'

Na de diagnose hiv werd het leven van Herman (43) één groot feest. Wie had kunnen denken dat je een hiv-infectie op zo'n manier kunt verzilveren? Herman in elk geval niet. Het moment waarop hij in 2013 hoorde dat hij een acute hiv-infectie had was zo hartverscheurend, dat hij er nog steeds niet over kan praten.

Over wat daarop volgde wel, als waarschuwing.

'Man, schiet op en droog je tranen', geboden mensen in de homoscene vrijwel meteen na Hermans diagnose en de eerste gesprekken op het Hiv-behandelcentrum van het Radboudumc. Herman: ,,De homoscene is een klein wereldje. Ik had tegen een iemand gezegd: 'Ik ben besmet, wat nu?' en meteen wist iedereen het.’’

Zo werkt dat in een wereld die aan elkaar hangt van datingsites en WhatsAppgroepen. Op je datingprofiel vermelden dat je hiv-positief bent is vrij gebruikelijk onder homomannen. Net als erbij vermelden wat je 'viral load' is; de hoeveelheid hiv-virus in je bloed. Bij Herman, die net met hiv-remmers begonnen was, was die viral load toen nog 1 miljoen. Dat is heel hoog.

,,Mijn telefoon liep vast toen ik 'viral load: 1 miljoen' op mijn datingprofielen had ingevuld.’’ Er kwamen tientallen verzoeken van mannen die seks met hem wilden om zelf geïnfecteerd te raken met hiv. Herman was verbijsterd: ,,Hiv-feesten, daar had ik nog nooit van gehoord. Ook niet van seksparties die dagen doorgaan en waar tientallen mannen komen om seks te hebben. En altijd onder invloed van drugs en alcohol.’’ Herman kwam in 2010 uit de kast, als het type brave homo. Hij zegt het zonder ondertoon. ,,Ik deed nooit iets geks. Maar dan op een dag, na weken chatten met iemand die je leuk vindt, ontmoet je elkaar, heb je seks en scheurt het condoom. Acht dagen later werd ik ziek. Griep, dacht ik. Zo erg dat ik de dagen kwijtraakte en toen een bezorgde vriendin kwam kijken, bleek dat ik al tien dagen in bed lag en 18 kilo kwijt was.’’

Geen opluchting

Een opname in het Radboudumc volgde. Na de positieve hiv-test verzekerden ze hem: Je zult ooit ergens aan overlijden, maar niet aan hiv. Herman voelde van alles, maar geen opluchting. ,,Ik probeerde het maar te accepteren, of er niet aan te denken, maar ik verachtte mezelf zo om wat er gebeurd was. Dat het een ongeluk was, deed er niet toe. Als op zo'n moment een groep tegen je zegt: kom feesten, seks hebben en drugs gebruiken, moet je sterk in je schoenen staan om te blijven weigeren. Dat was ik niet. Mede door mijn slechte jeugd, weet ik nu.’’

Na enkele maanden besloot hij; let's party, in hemelsnaam dan maar. Dat hielp: de euforie om eindelijk ergens bij te horen, een gevoel dat chemisch nog aanzienlijk versterkt werd door de handenvol drugs die rondgingen, deed hem goed.

Herman: ,,Ik had nog nooit drugs gebruikt, maar ik ging los. In het weekeinde liep ik alle seksparties af, en ik hield ze ook bij mij thuis. Het draaide alleen nog maar daar om in mijn leven. Ik zag dat gedrag ook bij andere hiv-geïnfecteerden: het ergste hebben we toch al, dus wat maakt het nu allemaal nog uit?’’

Zo'n beetje om de drie maanden kon Herman door zijn onveilige gefeest, want probeer maar eens aan condooms te denken als je onder invloed bent, de soa-bingokaart af kruisen. De drugs die hij gebruikte, gingen ook niet lekker samen met zijn hiv-remmers. Herman had op dat punt al lang door dat het feest zou doorgaan totdat ze er allemaal dood bij neervielen. ,,Maar je kent dan alleen nog maar mensen die dit ook doen.’’

Het keerpunt kwam vorig jaar, toen hij seks had met iemand en die avond acht keer had 'geslamd'. Dat is vaktaal voor drugs spuiten, in dit geval speed. ,,Ik werd er ziek van, dagenlang. Ik kon er niet meer tegen.’’ Herman besloot om mee te doen aan de groepstherapie van het Hiv-behandelcentrum. Zat-ie daar, met mannen die hij herkende van de parties, ook helemaal naar de kloten. ,,Je kijkt in een spiegel. In therapie heb ik geleerd mijn zelfbeeld te versterken, respect voor mezelf te hebben. Ik ben gestopt met alles. Ik ga ook niet meer naar die parties. Tot vier maanden terug kreeg ik nog wel uitnodigingen. Het is een snoeiharde subcultuur, die je probeert terug te trekken. Maar ik kan het hebben nu.’’