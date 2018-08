Vertraging op spoor tussen Meppel en Steenwijk neemt af, wel minder treinen

In voormalig Warnsvelds café mag ook van rechter geen nieuwe kroeg. Want: nét iets groter

15:22 Er mag geen nieuwe kroeg komen in het voormalige café Kraan aan de Rijksstraatweg 51 in Warnsveld. Dit heeft de Raad van State beslist in een rechtszaak die Ad Esschendal uit Warnsveld had aasngespannen tegen de gemeente Zutphen.