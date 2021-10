Verzorgingshuizen in de regio verwelkomen derde prik voor ‘oudste ouderen’, maar haast heeft niemand

Nog geen twee weken nadat de coronamaatregelen werden versoepeld, neemt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in de Stentor-regio snel toe. Met name in de Biblebelt, waar de vaccinatiegraad lager ligt dan in andere regio’s, stijgt de hoeveelheid positieve coronatestuitslagen haast explosief. Een derde prik moet de ‘oudste ouderen’ in verpleeg- en verzorgingshuizen betere bescherming bieden. Ouderenzorginstellingen in Oost-Nederland reageren nuchter: eerst even afwachten, lijkt het devies.