Video van de Dag | 4 weken in Nederland en 10 jaar oud: Martin zingt op bomvol plein het Wilhelmus

Met video Vrouw overleeft val in 25 meter diepe mijn na verkrach­ting en duw, hoopje sneeuw bood redding

Een vrouw heeft in Zweden een enorme val in een 25 meter diepe mijnschacht overleefd. Een man is aangehouden. Hij wordt verdacht van verkrachting van de vrouw en de duw die haar naar beneden deed tuimelen.

7:41