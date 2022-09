Video van de Dag | Alle zestien miljoen inwoners van deze stad moeten binnenblijven, en dat levert surrealistische beelden op

Sarina Wiegman blijft maar winnen en plaatst zich met Engelse voetbal­sters voor het WK

Sarina Wiegman heeft zich met de Engelse voetbalsters verzekerd van deelname aan het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De ‘Lionesses’, die afgelopen zomer in eigen land de Europese titel veroverden, stelden kwalificatie veilig met een zege op Oostenrijk: 0-2. Alessia Russo en Nikita Parris maakten in Wiener Neustadt de doelpunten.

19:40