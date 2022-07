Video van de Dag | Botsen, boksen, elkaar omduwen én ook nog proberen te scoren: en dat allemaal in een kano

oorlog Oekraïne LIVE | Zes doden door raketaan­val op Sloviansk, Rusland: ‘Hele Loe­hansk-re­gio bevrijd’

Het Russische ministerie van Defensie zou president Vladimir Poetin hebben bericht dat de hele Loehansk-regio in het oosten van Oekraïne nu ‘bevrijd’ is en dus in handen van de Russen en pro-Russische separisten. Het nieuws komt nadat zowel de Russen als Oekraïners melding maakten van het vallen van de strategisch gelegen Oost-Oekraïense stad Lisitsjansk. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

19:21