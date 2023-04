Video van de Dag | Bruinvis Tess spoelde ziek aan, nu mag ze eindelijk weer terug naar zee

Ook in hoger beroep krijgt vader Ruinerwold geen schadever­goe­ding voor voorarrest

Vader Gerrit Jan uit de Ruinerwold-zaak krijgt ook in hoger beroep geen schadevergoeding voor de tijd die hij in voorlopige hechtenis zat, heeft het gerechtshof in Leeuwarden vorige week bepaald. Eerder wees de rechtbank zijn verzoek al af.