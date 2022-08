Video van de Dag | Check dit! Dankzij deze dolfijn krijg je een uniek inkijkje in de zee

Ul­tra-lelijke ‘cocaïne-Mercedes’ met schapen­vacht brengt bijna acht ton op

Deze Mercedes-Benz AMG ziet er niet alleen uit alsof hij zo uit een film over de drugswereld weg is gereden, de eerste eigenaar was daadwerkelijk een drugsdealer. De auto is tevens een van de snelste en zeldzaamste AMG-modellen uit de jaren tachtig.

19 augustus