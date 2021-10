Video van de Dag | De één koopt op die leeftijd een rollator, Betsie (73) heeft hele andere plannen

Bikkelhard rapport: Minister moet gaswinning Waddenzee wél verbieden

22:24 Gasboringen in de Waddenzee veroorzaken mogelijk wel schade in het natuurgebied. Ministers Carola Schouten (Natuur) en Stef Blok (Klimaat) mogen om die reden helemaal geen toestemming geven voor de plannen, blijkt uit onafhankelijk onderzoek door kennisorganisatie Waddenacademie, in opdracht van de Tweede Kamer. GroenLinks reageert verheugd op het rapport. ‘De vergunning moet worden geweigerd in dit natuurgebied van wereldklasse’, twittert Laura Bromet, een van de Kamerleden die om het onderzoek vroeg.