Video van de Dag | De monsterpuzzel van Willem uit Apeldoorn past maar nét in zijn woonkamer

Nederlands team ‘verslikt zich’ in Chateau­neuf-du-pa­pe op WK-wijnproe­ven en strandt in middenmoot

Ze gingen voor het podium, maar eindigden als vijftiende. Toch houden Kim van der Linde-Brugging uit Vollenhove en haar team geen nare smaak over aan hun deelname aan het wereldkampioenschap blind wijnproeven in Frankrijk. ,,We waren best goed, maar namen soms de verkeerde afslag.’’

20:53