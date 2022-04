Video van de Dag | Deze biologieleraar pakt uit en laat zijn leerlingen geen cavia ontleden, maar...een luipaard!

Na een gezellig familie-uitje gaat het in Harderwijk helemaal mis: stomdron­ken man steekt zwager 28 keer met mes

Eigenlijk kon hij best goed met zijn zwager overweg, hoewel diens relatie met zijn zus voorbij was. Maar die dag was hij in Harderwijk onder invloed van heel veel bier en stak de 35-jarige man hem 28 keer met een stanleymes in zijn nek, hoofd en schouder.

