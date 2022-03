Video van de Dag | Deze grote beer is ineens niet zo stoer meer als hij twee varkens tegenkomt

Studenten beweren massaal gedrogeerd te zijn, eigenaar Franse bar: ‘Wij vechten juist tégen drugs’

De eigenaar van de bar in het Franse Risoul waar verschillende studenten afgelopen week onwel werden tijdens de après-ski heeft zijn camerabeelden gedeeld met de politie en zegt mee te werken aan ieder onderzoek. Volgens de uitbater van La Grotte Du Yeti, Pierre Maire, voert de bar een actieve ‘strijd tegen drugs’, maar is Risoul over het algemeen een veilige plek voor wintersporters.

18:16