Video van de Dag | Dit is de monsterwesp: ‘In paar maanden heb er je 700 in dat nest’

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne meldt nieuwe bestorming staalfa­briek Marioepol, EU-president schuilt voor raketaan­val

Russische troepen proberen opnieuw de Azovstal-staalfabriek in Marioepol in te nemen, ondersteund door tanks en artillerievuur, zegt het Oekraïense ministerie van Defensie. En Charles Michel, voorzitter van de raad van Europese regeringsleiders, heeft vandaag dekking moeten zoeken voor een Russische raketaanval tijdens een onaangekondigd bezoek aan de Oekraïense havenstad Odessa. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

22:07