Video van de Dag | Dit jongetje verschool zich muisstil bij het bloedbad in Texas: daarom leeft hij nog

Universi­teit Groningen gaat huisartsen­te­kort in de regio te lijf met opleiding in Zwolle (maar of het werkt?)

Huisartsenopleidingen proberen hun studenten te enthousiasmeren om in de kleinere plattelandsgemeenten te gaan werken. Daar wordt het tekort aan huisartsen steeds meer gevoeld. Universiteiten leiden daarom op in de regio, waaronder in Zwolle.

20:25