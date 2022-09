Video van de Dag | Hebbes! Ontsnapte chimpansee wordt in de stad gevangen met regenjas

Arjen Lubach legt Yvonne Coldeweij­er zwijgen op: geen juice meer over presenta­tor

Arjen Lubach heeft via zijn advocaat Yvonne Coldeweijer het zwijgen opgelegd. Op haar juicekanaal Life of Yvonne bracht zij hem in verband met grensoverschrijdend gedrag. Nu heeft ze beloofd ‘voorlopig’ niets meer over Lubach te plaatsen.

15:08