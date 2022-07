Video van de Dag | Het gekraak bij deze draaimolen voorspelt weinig goeds (en dat blijkt al snel)

MET VIDEO Oproep Dalfsen om omgekeerde vlaggen in openbare ruimte te verwijde­ren maakt veel los in het dorp

Ze hangen bij kruispunten, rotondes, in wijken en door het centrum. De omgekeerde Nederlandse vlag, als symbool van het boerenprotest, is sinds deze week onontkoombaar in het Dalfser straatbeeld. Van gemeentelijke eigendommen moeten ze verwijderd worden, met veel reacties tot gevolg: ,,Laat ze er maar een tijdje tegenaan kijken.”

21:06