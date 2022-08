Video van de Dag | 'Hete bitterbal': wat doet deze Amerikaanse keepster nou?

Een week lang ‘Zutphen on the Beach’: evenement moet opstapje naar nóg groter festijn worden

Met een soort kabelbaan vanaf de Walburgistoren of een biertje drinken midden op het ’s-Gravenhof. Of gewoon goede potjes beachvolleybal kijken? Het kan allemaal vanaf het laatste weekeinde van augustus: het plein in het centrum van Zutphen moet dan een week lang een gezellig strand worden. ,,Hopelijk komen de inwoners van Zutphen massaal, want het ís ook voor hen”, zegt organisator Jan Nijstad.

