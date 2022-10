Video van de Dag | Honden kunnen hun hart ophalen in dit speciale hondenrestaurant

Alex uit Ermelo weet zeker dat zijn Milo is vergiftigd: ‘Binnen een kwartier­tje was-ie dood’

Alex van Dusschoten (67) uit Ermelo weet het zeker: zijn Milo is vergiftigd. Het ene moment huppelde zijn drie jaar oude Jack Russell nog vrolijk rond en een kwartier later was het hondje dood. Milo zou hebben geknaagd aan een krentenbol die was bestrooid met gif. Van Dusschoten denkt ook te weten wie het heeft gedaan. ,,Zo vies, zo minderwaardig.’’

18:39