Video van de Dag | Honden zijn dol op de speciale snack van Jeremy

Oorlog Oekraïne LIVE | VS heropenen ambassade in Kiev, Zelenski wil staat van beleg met drie maanden verlengen

De Verenigde Staten hebben officieel hun ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev heropend. En de Oekraïense president Volodimir Zelenski wil de staat van beleg voor het hele land met drie maanden verlengen. De verlengde staat van beleg geldt tot 23 augustus, een dag voordat Oekraïne zijn onafhankelijkheid viert. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

22:53