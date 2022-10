Video van de Dag | In de toekomst thuisgebracht worden met een elektrische vliegende taxi? Zo ziet dat er uit

MET VIDEO Vogelpara­dijs en volop vis, maar maken de Marker Wadden het water echt schoon? ‘We hebben nog veel vragen’

De Marker Wadden zijn in vijf jaar uitgegroeid tot een vogelparadijs. Ook komt er steeds meer vis op de zeven eilanden in het Markermeer af. Maar heeft de archipel een positief effect op de waterkwaliteit? Dit was een belangrijke reden om de eilandengroep aan te leggen. Er zijn ‘heldere zones’ zichtbaar, maar eigenlijk valt er nog weinig over te zeggen. ,,We hebben nog steeds veel vragen.’’

