Video van de Dag | Karma! Spugende fietser krijgt koude douche van garagehouder

Bryan Linssen blinkt uit in benefietdu­el voor Oekraïne tussen Feyenoord en RKC

Het benefietduel dat Feyenoord en RKC Waalwijk woensdagavond speelden voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne is in een 3-3 gelijkspel geëindigd. De opbrengst van het duel en het geld dat de veiling van de wedstrijdshirts oplevert, gaat naar een project om Oekraïense vluchtelingen te helpen.

21:04