Video van de Dag | Lekker matten met de politie! ‘Leuk. En je komt er nog mee weg ook!’

Defensie heeft nóg een plek in Zeewolde in beeld voor superkazer­ne, naast Dronten en ‘Gelderse gemeente’

Naast het Horsterwold in Zeewolde is er nóg een locatie in deze gemeente in beeld voor een superkazerne. Daarnaast heeft Defensie Dronten in het vizier en een gemeente in Gelderland, die staatssecretaris Christophe van der Maat niet wil noemen. Het aantal mensen dat op de kazerne komt te werken, is nog niet bekend. ,,Maar het is substantieel.’’

20:43