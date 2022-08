Video van de Dag | Lekker van de glijbaan? Levensgevaarlijk stuiteren bedoel je!

Koken & Eten Pierre Wind raast door de keuken: ‘Met deze simpele truc bespaar je 70 tot 80 procent op je energie’

De supermarktprijzen stijgen de pan uit, gas is duurder dan ooit. Hoe fijn is het om dan te weten dat je thuis, in je eigen keuken, serieus kan besparen? Pierre Wind - topkok en practor bij de horecaopleidingen van ROC Mondriaan - maakt op die school een missie van duurzaam koken. Toverwoord? Deksels!

23 augustus