Video van de Dag | Niks geen WK volleybal of WK voetbal: deze broers doen mee aan het WK pijproken

Russische jongens getuigen: ‘Wanneer de oproepings­brief komt, zijn er twee opties: je verstoppen of sterven’

“Gisteren werden in het midden van de werkdag twee collega’s opgehaald voor het front”, zegt Valentin* uit Moskou. Een dag nadat Russisch president Vladimir Poetin aankondigde dat alle jonge mannen met enige militaire ervaring naar het front moeten, is de chaos en angst totaal. Russische jongens proberen het land te ontvluchten, mannen laten in allerijl al hun bezittingen overzetten naar hun vrouw. Het Laatste Nieuws sprak met vier Russen die wakker werden in een nachtmerrie. Hoe zien zij de toekomst?

16:45