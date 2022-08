Video van de Dag | Op de foto met de sterren uit Urk!: fans trekken massaal naar het vissersdorp

MIJN BLIK EN IK Paul (72) rijdt in een JBA, maar veel mensen kennen dat merk niet: ‘Ik zelf eerst ook niet’

Het automerk JBA. Wie kent dat nou? Paul van den Heuvel (72) in elk geval niet. Nu rijdt hij er al 15 jaar in eentje. ,,Mijn vrouw haalde me over.’’ Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto.

