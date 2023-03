Video van de Dag | Opperste concentratie: in deze sporthal wordt gestreden met Rubik’s Cubes

Marghadi na onthullend artikel over NOS Sport: ‘Dit is míjn waarheid: voor alle vrouwen, voor mijn zoon en dochter’

Aicha Marghadi heeft haar verhaal in de Volkskrant onder meer gedaan in de hoop dat er ‘een meer tolerante en respectvolle generatie voortgebracht wordt’. Dat schrijft de voormalige NOS Studio Sport-presentatrice in een bericht op Instagram, waarin ze verwijst naar het artikel van de krant over wangedrag op de werkvloer van NOS Sport.