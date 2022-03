Video van de Dag | Pak me dan als je kan: dit dier laat zich niet zo snel vangen

video Weg mooi uitzicht: Ton (82) en Ans (79) hebben nu een zeven meter hoge grijze muur tegen hun schutting staan

Lekker in de tuin zitten deze lente? Voor een groep mensen in Tilburg-Noord is daar de lol wel af nu ze niet meer uitkijken op bomen, maar op een zeven meter hoger grijze muur. ,,Dit moet toch gewoon niet kunnen.”

