Video van de Dag | Ready? Go! Met je ic-bed langs hindernissen scheuren in Apeldoorn

Loenense hiv-verpleeg­kun­di­ge Nienke zwaait af: ‘Hiv is geen kattenpis, de pillen geen smarties’

Hiv? Dat is toch geen probleem meer? Onzin, weet ziekenhuisverpleegkundige Nienke Langebeek (64) uit Loenen, die na veertig jaar hiv-zorg met pensioen gaat. De mensonterende sterfbedden - ‘met tot wel vijftien liter diarree per dag’ - zijn verleden tijd, maar vergis je niet, aldus Langebeek, ,,Hiv is geen kattenpis en die pillen zijn geen smarties.”

21:22