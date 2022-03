Video van de Dag | ‘Slimste vogelsoort ter wereld’ voelt zich thuis in Nederland

AD Media podcast 'Als RTL4 zo doorgaat dan jagen ze alle kijkers weg’

Het vaste mediapanel is lyrisch over de dramaserie Het Jaar van Fortuyn met glansrollen voor Fedja van Huêt als Mat Herben, Ramsey Nasr als Ad Melkert en Jeroen Spitzenberger die de naamgever van de serie speelt. De beste mannelijke bijrol is voor Niek Barendsen, die een uitstekende Harry Mens in huis heeft.

20:33