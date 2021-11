Video van de Dag | Speciale Rotterdamse Nike's: daar gaan honderden mensen een dag voor in de rij!

Twee gezinsle­den bekende tv-familie Jelies hebben corona

Twee gezinsleden van familie Jelies uit Tollebeek - bekend van het tv-programma Een Huis Vol - hebben corona. Het gezin met negen kinderen is de afgelopen dagen in quarantaine geweest, maar maakt het uitstekend. ,,Het is eigenlijk wel een fijne tijd, we hebben alle afspraken afgezegd.” De Jelies hebben geen vaccinatie genomen.

15:52