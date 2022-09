Video van de Dag | Tranen bij Federer na afscheidswedstrijd: ‘Voelt als een groot feest’

Tweevoudig olympisch kampioen skiën Svindal gediagnos­ti­ceerd met teelbalkan­ker

Tweevoudig olympisch kampioen Aksel Lund Svindal is gediagnostiseerd met teelbalkanker. Dat maakte de Noorse skiër vanmiddag bekend via zijn Instagramkanaal. In een lang bericht geeft de 39-jarige Svindal aan dat er een lastige periode achter hem ligt, maar dat het nu naar omstandigheden weer goed gaat.

18:27