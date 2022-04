Video van de Dag | Trotse tranen: Mohamed (80) is diep geroerd als hij vertelt over zijn lintje

MET VIDEO Eefje en Elske (beiden 35) uit Zwolle dit jaar jongste vrouwelij­ke lintjesont­van­gers van Nederland

Het ontvangen van een koninklijke onderscheiding vereist niet zelden een leven aan dienstbaarheid. Eefje Broer (35) en Elske van der Vliet (35) zijn er vroeg bij. Al vijftien jaar zetten zij zich met hun stichting in voor kansarme kinderen in Bolivia. Ze zijn dit jaar de jongste vrouwen in Nederland die een lintje ontvangen. ,,Dit hadden we nooit verwacht.”

17:48