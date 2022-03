Video van de Dag | Tulpen uit Amsterdam? Natuurlijk niet, nu komen ze uit Oekraïne

Video Ongekende actie in Russisch journaal: medewerk­ster verstoort uitzending met protest­bord

Een medewerkster van de belangrijkste Russische staatszender protesteerde vanavond live in de uitzending tegen de oorlog in Oekraïne. De vrouw is aangehouden en riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Ruslandkenners prijzen de moed van de medewerkster en spreken van een zelden vertoonde actie in de Russische media. ,,Dit is echt zeer moedig.”

