Video van de dag | Wakeboarder brengt twee extreme sporten samen

Basis­school in Diepenveen baalt van hakenkruis in kunstgras: ‘Echt heel triest’

19:44 Het nieuwe jaar is met een fikse domper begonnen voor basisschool De Zonnewijzer in Diepenveen. Het kunstgras op het schoolplein is door vuurwerk compleet vernield. Er is zelfs een hakenkruis in het tapijt gebrand. ,,Wat deze persoon heeft bezield...’’