Video van de Dag | Wat heb jij nou in je fietstas zitten? Deze meneer kon even geen boodschap meer doen

GA Eag­les-trai­ner René Hake blijft realis­tisch: ‘Nu hoog van de toren blazen, is het domste wat je kan doen’

Met René Hake aan het roer begint Go Ahead Eagles zondag in Terwolde aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De herstart moet leiden tot directe handhaving. Daarbij wordt de realiteit niet uit het oog verloren. ,,Nu hoog van de toren blazen, is het domste wat je kan doen”, zegt de trainer die overkomt van FC Utrecht.”

17 juni