Video van de Dag | Zo ziet een groot deel van de wegen in onze regio er nu uit (en er komt nog meer)

Grote brand in gebouw met carnavals­wa­gens in Oldenzaal, prinsenwa­gen zwaar beschadigd

In een gebouw aan de Helmichstraat in Oldenzaal, waar meerdere carnavalswagens staan, is donderdagavond brand uitgebroken. Die zou ontstaan zijn door werkzaamheden aan een van de praalwagens. Er raakte niemand gewond, wel is de prinsenwagen van een vereniging volledig afgebrand. „Erg verdrietig”, reageert de voorzitter.

22:33