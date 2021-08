Vlammen en vuurwerk bij Veluws protest tegen noodopvang Afghaanse vluchtelingen: politie grijpt in

Lineke (19) uit Rijssen is niet de typische SGP’er, maar wel tegen het homohuwe­lijk en abortus

14:32 Lineke Seppenwoolde is 19 jaar en actief lid bij de SGP. De Rijssense is al van jongs af aan bezig met politiek en keek in haar vrije tijd naar debatten. „Ik merkte heel snel dat ik er anders instond dan de meeste meiden om me heen.” Toch is ze zelf niet de typische SGP’er.