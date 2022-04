Volle terrassen, duizenden kleedjes en een feestvierende menigte; in Oost-Nederland kan Koningsdag niet meer stuk

Het was echt weer ouderwets feesten vandaag. Overal liepen mensen uit om festiviteiten te bezoeken in eigen woonplaats of de dichts bijzijnde stad. Dat maakte het gezellig druk in alle kernen. In Dalfsen liepen honderden kinderen verkleed mee in een optocht, ontstond in Stadshagen in Zwolle een spontane kleedjesmarkt en liep het publiek in Apeldoorn massaal warm voor de Koningskermis. Na twee jaar stilte is duidelijk dat Nederland het feesten niet is verleerd.