Vóór 1 juli je tank vol gooien scheelt flink in de portemonnee: ‘Zal een rij komen bij de tankstations’

LIVE | Muitende Wagnerbaas laat van zich horen: ‘Mars naar Moskou was een master­class van een invasie’

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin heeft voor het eerst van zich laten horen sinds hij zijn huurlingenleger verliet. Hij doet dat in een elf minuten durend audiobestand, melden verschillende persbureaus. Hij stelt zijn mars richting Moskou te zijn begonnen uit angst dat zijn huurlingenleger zou worden opgedoekt. ,,We hadden niet tot doel de Russische overheid omver te werpen.’’ Lees in het liveblog hieronder alles over de oorlog.